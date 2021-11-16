快訊

台鐵延誤「竟因車長與清潔員爆衝突」台鐵：審議責任歸屬

轉普通病房 遭毆男大生：謝謝大家，我會好好加油

運輸股衝高 長榮航攻漲停

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導
台股今由運輸類股領軍走揚，航空股高飛，長榮航（2618）攻上漲停。圖／長榮航空提供
台股今由運輸類股領軍走揚，航空股高飛，長榮航（2618）攻上漲停。圖／長榮航空提供

台股今（16）日持續走高，盤中漲逾60點，挺進17,700大關卡，最高來到17,708點。盤面上，由運輸類股領軍走揚，航空股高飛，長榮航（2618）攻上漲停，而貨運股也持續走高。

盤中上市運輸類股上漲近3%，受惠於年節效應加上漲價題材，資金明顯卡位航空雙雄，高居上市櫃成交之冠，且雙雙續創波段新高價；其中，長榮航在開盤一小時內強勢攻上漲停，來到29.4元、而華航（2610）也以9%的漲幅緊追在後，盤中最高來到28.9元。

展望後市，法人認為，盤面間航空族群表現相對強勢，全球在疫苗施打率拉高之下，疫情逐步趨緩，並且相繼開放有條件的旅遊，因此預期航空客運業績也將逐步回溫，且華航與長榮航10月營收在貨運營收同創新高紀錄，在基本面逐步好轉之下，建議可持續偏多操作。

在航運族群部分，貨櫃三雄盤中漲逾1%。法人認為，最新一期出爐SCFI貨櫃運價指數達4,554.04點，上漲18.12點，漲幅0.4%，帶動航運類股出現跌深反彈，考量整體營收、季報均不錯，建議短線操作。

長榮航 營收

延伸閱讀

外資加碼航空金融股 買超長榮航逾3萬張最多

證交所：上周外資買超306億元 買超華航最多

航空客貨運雙多 概念股樂透

航空雙雄雙利加持 第4季及明年展望看俏

相關新聞

航空雙雄強勢！多頭急行軍 台股突破17,700點

台股多頭急行軍，今(16)日盤中持續漲升，大盤指數突破17,700點並接近17,800點，呈現第三天上漲走勢。

台股開盤上漲5點 電子股成交占比近八成

台股今(16)日開盤上漲5.49點，開盤指數17,639點；開盤後，電子股成交占大盤比重近八成；台積電（2330）(23...

美股小跌 法人：台股量能未失控短線盤堅向上

美股主要指數小幅下跌，但法人表示，台股創近4個月新高，量能未失控，短線震盪盤堅，仍有機會向上

外資助攻 台股11千金報到

美國科技股走強，外資持續回補台股並加碼聯發科（2454），造就台股昨（15）日收盤首見11千金，亦帶動半導體族群聯手將加權指數推升越過前高17,633點、以上漲116點收17,634點，站上四個月來的

聯發科領軍攻17,633點灘頭堡 接下來誰火力支援？

萬寶投顧蔡明彰強調，灘頭堡最早應用於軍事，意思是攻佔敵方領土時，需要集中火力，先搶攻一小塊關鍵區域，將該地區作為我方的據點，然後再進一步拿下敵方其他領土。

上市櫃Q3獲利創高 財報五天王出列

上市櫃公司第3季財報昨（15）日公布，前三季五大排行榜出列，台積電穩坐獲利王寶座，大立光續為每股純益（EPS）王，鴻海蟬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。