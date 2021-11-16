運輸股衝高 長榮航攻漲停
台股今（16）日持續走高，盤中漲逾60點，挺進17,700大關卡，最高來到17,708點。盤面上，由運輸類股領軍走揚，航空股高飛，長榮航（2618）攻上漲停，而貨運股也持續走高。
盤中上市運輸類股上漲近3%，受惠於年節效應加上漲價題材，資金明顯卡位航空雙雄，高居上市櫃成交之冠，且雙雙續創波段新高價；其中，長榮航在開盤一小時內強勢攻上漲停，來到29.4元、而華航（2610）也以9%的漲幅緊追在後，盤中最高來到28.9元。
展望後市，法人認為，盤面間航空族群表現相對強勢，全球在疫苗施打率拉高之下，疫情逐步趨緩，並且相繼開放有條件的旅遊，因此預期航空客運業績也將逐步回溫，且華航與長榮航10月營收在貨運營收同創新高紀錄，在基本面逐步好轉之下，建議可持續偏多操作。
在航運族群部分，貨櫃三雄盤中漲逾1%。法人認為，最新一期出爐SCFI貨櫃運價指數達4,554.04點，上漲18.12點，漲幅0.4%，帶動航運類股出現跌深反彈，考量整體營收、季報均不錯，建議短線操作。
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