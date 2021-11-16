航空雙雄強勢！多頭急行軍 台股突破17,700點
台股多頭急行軍，今(16)日盤中持續漲升，大盤指數突破17,700點並接近17,800點，呈現第三天上漲走勢。
大盤指數今日開小高後，緩步向上走揚，接近10點攻高到17,708.1點，上漲約74點。台股今日由電子股領軍，電子股佔大盤成交占比約66%，運輸股成交占比也接近20%。
人氣股的航空雙雄今日強勢表現，長榮航（2618）率先亮燈漲停，帶動華航（2610）往漲停板價邁進；貨櫃三雄的陽明（2609）今日表現強勢也帶動貨櫃輪股的漲勢。
電子股的楊智、燿華（2367）、海德威（3268）及立積（4968）早盤亮燈漲停，漢磊（3707）、智原（3035）、光罩（2338）、建漢（3062）、技嘉（2376）、新唐（4919）、威鋒（6756）、力旺（3529）及晶豪科（3006）等股成交金額大且走高，元宇宙指標股的宏達電（2498）及威盛（2388）今日走盤走勢疲軟。
法人表示，資金輪動快速，元宇宙、低軌衛星、航空與貨櫃輪股維持交投熱絡，但上下沖銷激烈，投資人短線介入宜保持謹慎。
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