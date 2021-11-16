台股開盤上漲5點 電子股成交占比近八成

台股今(16)日開盤上漲5.49點，開盤指數17,639點；開盤後，電子股成交占大盤比重近八成；台積電（2330）(2330)開盤上漲4元，開盤價612元。

群益投顧說，這波籌碼炒作投機氛圍偏濃的飆股，亦見外資著墨頗深態勢，主力、法人全市場齊炒股。台股雖有投機風險明顯升高的基本面風險，但也因為個別人氣股頗有背離基本面的飆漲，造就此次頗為強勢軋空氛圍，二者仍在比誰氣長之下，相關熱門概念股應仍是短線較有操作空間的方向。

群益投顧表示，高基期(投機)股的基本面、股價基期等風險偏高下，可分散部份資金至從股價基期、相對獲利比較，有機會基期補漲的族群個股。

周一美股四大指數收盤同步跌，道瓊指數下跌0.04%，那斯達克指數下跌0.04%，標準500指數小跌0.04點，費半指數幅下跌0.02%。