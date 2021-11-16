景氣復甦 帶旺出口型台股ETF

年底採購旺季來臨，刺激台灣出口金額再創新高，以出口製造為主的台股ETF近1周平均上漲2.7%，表現亮眼。法人表示，雖然全球通膨壓力陡升，恐造成股市震盪，不過景氣穩健復甦，主要製造業龍頭長期獲利持續向上成長，將成為資金青睞標的，可趁勢加碼相關ETF。

隨著疫苗施打日益普及，全球經濟活動加速重啟，加上年底採購旺季到來，拉動台灣出口金額再創佳績，10月達401億美元，連續4個月改寫單月新高。以投資出口製造業為主的台股ETF，近1周平均上漲 2.7%，超越加權指數2.56%的漲幅，表現突出。

第一金台灣工業菁英30ETF基金經理人曾萬勝表示，先前因為中國十一長假與限電因素，一度影響電子零組件拉貨動能，不過，在年終消費性電子採購旺季效應爆發下，資通訊產品需求再度衝高，10月出口額連續第3個月創新高，抵消上述負面消息。

進入11月，廠商持續備貨歐美聖誕節、華人農曆春節買氣，預估出口金額將介於390~402億美元間，甚至有機會超越10月水準，出口製造商業績可望更上層樓，為股價增添推升動能。

事實上，台股受惠全球景氣復甦，加權指數今年來已上漲19%，近3個月、近6個月漲幅也有1.36%、1.88%，而投資出口製造業為主的台股ETF，今年來平均漲幅約20.5%，近3個月和近6個月平均上漲1.85%、4.07%，都優於加權指數。

曾萬勝認為，雖然通膨壓力浮現，恐造成股市震盪，不過，景氣穩健復甦，主要製造業龍頭未來獲利有望持續向上成長，成為投資人關注焦點，股價表現不會太寂寞。第一金工業30ETF成分股聚焦優質的製造類股，可作為景氣復甦下的投資首選。