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康舒搶搭低軌道衛星題材 股價改寫七年新高

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

金仁寶集團旗下電源供應器子公司康舒（6282）搭上低軌衛星題材，今（15）日早盤大漲超過7%，盤中來到波段高點38.80元，股價改寫近七年以來新高。

康舒今日早盤大漲來到每股38.80元，股價強勢表態，10月至今股價飆漲36%。也有法人表示，今年康舒股東常會後進行第二十屆董監事改選，一致推選董事長由許介立接任，並兼任總經理一職，替康舒帶來新氣象，對股價表現也有正面幫助。

康舒10月營收21.48億元，突破20億元大關，月增8.2％、年增17.9％，創2017年4月來、87個月以來單月新高；累計前十個月達177.52億元，年成長2.3％。

此外，康舒前三季營業收入156.04億元，稅前淨利7.11億元，本期淨利5.66億元，歸屬於母公司業主淨利5.07億元，基本每股盈餘0.98元，但低於去年同期的2.77元。

展望明年，康舒表示，預期隨著疫情的穩定及供需恢復，加上低軌道衛星、運動器材電源漸有斬穫，手機電源明年更上看兩位數成長，將迎來另一個成長及擴充版圖的一年。

康舒 疫情

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