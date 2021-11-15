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中小型題材股表現活潑 櫃買指數漲逾1%

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導

台股今（15）日持續延續反彈走勢，指數盤中大漲逾百點，約120點或0.6%上下，指數突破波段高點17,633點，持續向上攀高，除了權值股領漲外，中小型股表現更加亮眼，帶動櫃買指數盤中大漲逾1.2%。

盤面上，91APP*-KY （6741）、晶焱（6411）、中光電（5371）紛紛大漲，股價攻上漲停，其中，91APP*-KY股價朝300元大關進行邁進、中光電搭上元宇宙商機，股價再創波段新高；另外，光洋科（1785）、金麗科（3228）、新普（6121）、金居（8358）股價漲幅也在5%之上。

中小型股表活潑，帶動櫃買指數盤中來到221點，突破11月2日盤中高點，將向前挑戰8月9日盤中高點222.21點。

法人認為，由於整體國際股市表現不錯，加上近期台股量能持續增溫，帶動股價持續往上攀高，由於目前整體盤勢在題材股仍就有不錯表現下，加上短期均線維持往上，預期台股後續仍可維持強勢表現。

中光電 櫃買指數 台股

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