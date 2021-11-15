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利基型記憶體旺宏、華邦獲法人支持 股價雙創波段新高

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

近日市場傳出，國際大廠三星電子將在二年內全面停止DDR3晶片，由於目前台廠已是DDR3市場上的主要供給廠商，近日台灣記憶體廠旺宏（2337）及華邦電（2344）也雙雙看好明年利基型產品市況，在後市展望逐漸轉正向下，近日該二檔個股不僅獲法人買盤支撐，股價今（15）日也雙雙創下波段新高。

由於利基型記憶體市況明年情況可望優於先前市場研究機構預期，近日在法人買盤持續布局下，推升旺宏及華邦電股價走高，其中，旺宏股價今日盤中高點來到43.8元，股價寫下今年8月10日以來，即近三個股價新高；另外，華邦電今日盤中股價也重回30元關卡之上，盤中高點也來到30.5元，也寫下今年9月7日以來，即逾二個月的波段新高。

在籌碼表現上，旺宏先前持續釋出對後市看法正向的消息，外資法人自10月28日以來，累計至上周五（11月12日）為止，共12個交易日中，僅有一個交易日微幅賣超6張，其餘11個交易日外資法人均是買超旺宏，近12個交易日以來，外資買超旺宏多達91,423張，先前對旺宏後市看保守的外資法人成為本波段推升旺宏寫波段新高主要推手。

此外，華邦電則是獲得投信法人的支持，累計至上周五（12日）為止，投信法人已連續買超該股五個交易日，累計買超華邦電14,442張持股，同樣推升華邦電股價走高。

近日陸媒報導，來自半導體業內的消息透露，三星電子已經停止了DDR2內存的生產並計劃在今後兩年內停止生產DDR3晶片，該報導並指出，三星電子作爲4Gb DDR3內存的最大供應商，決定停止對低密度DRAM內存的生產能力的投資，並將更多產能轉向利潤更高的CIS的生產上，在未來DDR3供給將持續減少的情況下，市場預期，DDR3價格後市再下跌空間有限。

4G 旺宏 華邦電

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