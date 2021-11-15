權值股走高 台股早盤漲逾百點站上17,600關卡

美股溫和走高，四大指數收盤全數上漲，帶動今（15）日台股開盤上漲42點，開在17,560點，早盤在台積電（2330）、聯發科（2454）、宏達電（2498）走高等帶動下，指數漲逾百點，站上17,600關卡。

在美股方面，雖然密大消費者信心意外跌至10年來新低，但職缺人數變化顯示，美國缺工問題正在逐步改善，且美中元首罕見於APEC會議同框出席，也增添11月15日拜習會的想像空間，加上元宇宙題材持續激勵Meta、Google為首的科技龍頭股上揚，帶動四大指數全面收高，那斯達克指數收漲1%。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲179點，或0.49%，收在36,100.31點；標普500指數上漲33.57點，或0.72%，收在4,682.85點；Nasdaq指數上漲156.67點，或0.99%，收在15,860.9點；費半指數上漲30.01點，或0.79%，收在3,794.50點。

展望後市，統一投顧指出，上周指數上漲221點，周線連六紅。考量加權指數歷經8、9、10月的震盪整理，許多績優股跌幅已深，投資價值浮現；且多家重量級法說會釋出對第4季正面看法，台灣外銷出口表現亮眼，年底作帳行情可期。加上外資歸隊，資金行情再起，台股技術面趨勢翻多，短線仍有高點可期，建議擇優布局，偏多操作。以科技權值股、新世代概念股、電動車概念股、航運、壽險金控及五倍券內需概念股為主。