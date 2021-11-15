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電子股表現強 台股指數有望續揚

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

富蘭克林華美投信認為，隨著財報公布尾聲、明年三月財報公布的空窗期前本夢比可期，上游電子如:IC設計、載板、電子零組件、航運等今日表現亮眼，預估在電子股帶動下，大盤指數將有機會再墊高。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，短線上財報公布近尾聲、10月營收也於14日截止公布後，短線至明年三月營收財報再次公布前，市場題材有機會說故事，上演本夢比行情，預估仍以電子類股為主流，但次產業族群輪動快速，投資人不妨留意消息面變化。

周書玄分析，台股走勢仍以美股指數為依歸，近期表現仍以電子上游如驅動IC、載板等產業，由於市場需求較高、第三、第四季營收表現亮眼，受內資青睞。此外，由於臉書、微軟等推出「元宇宙」概念，近期台灣相關IC設計、半導體個股股價也反彈，表現不俗。

周書玄認為，回歸基本面變化，目前觀察重點仍為美國通膨狀況、美元走勢與QE縮表是否提早結束，一旦若有升息訊息、使美元走升、資金匯回美國，則對於新興市場資金則有影響，預估若美元走強，則外資資金可能進一步回流投資美國，將影響股市表現再度轉弱。

不過，周書玄分析，短期看多氣氛仍在，先前看好的主軸如高速運算、工業電腦，其中包含5G無線通訊、光通訊、人工智慧(AI)、物聯網(IOT)、車用電子與零組件等方向不變；而傳統產業則看好如:電動汽車、航運、運動休閒、自行車等，在歐美市場與經濟解封、消費復甦帶動下，台灣廠商則可望持續受惠出口訂單表現。

總結以上，富蘭克林華美投信認為，目前股市多頭氣氛仍在，加上經濟基本面無虞，因之前塞港與零組件供應不足影響，已有緩解，廠商有機會加班趕工出貨，故無論電子類股或傳產類股，第四季後半場至明年第一季可望出現淡季不淡行情，儘管指數表現空間不大，但類股輪動快速，也建議以電子上游類股為主，搭配傳產、航運類股為輔，選股不選市，並持續投資，以掌握各產業表現機會。

財報 美國

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