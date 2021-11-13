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市場信心回溫 台股周線連六紅

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股昨日終場上漲65.61點，收在17,518.13點，重新站回5日線，成交值3,473.32億元，周線連六紅。本報資料照片
台股昨日終場上漲65.61點，收在17,518.13點，重新站回5日線，成交值3,473.32億元，周線連六紅。本報資料照片

台股在美股表現正向，由權值股領軍、電子股和傳產股齊漲等帶動下，大大提振投資信心，昨(12)日盤中漲逾百點並突破17,600點，終場上漲65.61點，收在17,518.13點，重新站回5日線，成交值3,473.32億元。周線連六紅。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，受惠美科技股表現相對強勢，MSCI季度調升台股在MSCI全球市場指數權重，做夢題材持續發酵，台股在之前拉回整理比較多的電子群及傳產股，近日也出現反彈走勢，挹注市場信心。

安聯投信台股團隊表示，對於之前壓抑或反覆干擾市場的負面消息，例如，美國聯準會利率政策步調、中國大陸限電及監管政策等負面因素，近期也明朗或逐步經由市場消化，也對市場投資信心和資金籌碼面等都形成正向支撐。

安聯投信台股團隊表示，盤面近期包括拉回的族群出現反彈走勢、傳產及電子齊漲，以及國際情勢的不確定性暫時解除或明朗等，都可被視為相對正向的訊號，有利支撐台股接下來的表現。

展望後市，安聯投信台股團隊說，時序上，市場將步入11月中旬財報公布後到明年2、3月年報公布前的空窗期；不過，受惠於近期市場持續回溫、電子、傳產交投熱絡，加上又有如宇宙元、低軌道衛星等未來創新科技的題材持續發酵，台股作夢行情可望延續。

台股 美國聯準會

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