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股王矽力飆天價台股收漲65.61點 三大法人買超83.85億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／本報資料照
台股示意圖。圖／本報資料照

台股今（12）日開高，一度拉升至17,602.05點，股王矽力-KY（6415）飆上5,000元收在5,150元歷史天價，大立光（3008）也收紅，但台積電（2330）翻黑，大盤指數終場收17,518.13點，上漲65.61點，成交量3,669.61億元；三大法人買超83.85億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超79.24億元，投信買超9.43億元，自營商賣超（合計）4.8億元，其中自營商（自行買賣）買超3.44億元，自營商（避險）賣超8.26億元。

台股早盤以17,479.55點開出，早盤在晶圓代工雙雄拉抬下推升指數再衝高，一度上漲逾百點，但台積電翻黑收在604元，下跌2元，盤中因短線賣壓出籠壓抑指數，終場收17,518.13點，漲幅0.38%，本周指數上漲221.23點，漲幅1.28%。

自營商 台積電 台股 三大法人

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