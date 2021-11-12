台股漲65點收17,518點 股王矽力突破5,000元關卡

台股今(12)日收盤上漲65.61點，收盤指數17,518.13點，成交量3,669.61億元，全周上漲221.23點；權王台積電（2330）收盤下跌2元，收盤價604元；股王矽力-KY（6415）收盤5,150元，上漲265元。

台股今日開盤持穩， 在MSCI季度調整中，出現將MSCI全球市場指數權重由1.68%上調至1.69%，調升0.01個百分點。9點30分左右，晶圓雙雄出現買單拉抬，帶動大盤數衝高，盤中漲升逾百點，突破17,600點來到17,602.05點，但短線賣壓出籠而壓回指數。

電子股今日成交占大盤比例超過六成，半導體族群成交占30%以上，元宇宙概念的宏達電（2498）及威盛（2388）量價齊揚，欣興（3037）、景碩（3189）、帆宣（6196）、聯發科（2454）、金麗科（3228）、玉晶光（3406）、聯詠（3034）、世芯-KY（3661）、中光電（5371）、華邦電（2344）、光罩（2338）及偉詮電（2436）等股的成交金額大且呈現漲勢。不過，創惟（6104）、技嘉（2376）、同欣電（6271）、奇鋐（3017）、微星（2377）及美琪瑪（4721）等股拉回修正。

傳產股的航運族群成交占比近兩成，貨櫃三雄盤中仍是起伏較大，長榮（2603）走勢相對較強，航空雙雄股價則是拉回修正；昨日強勢的鋼鐵股則是休息整理，短線資金轉出之下，春雨（2012）、中鴻（2014）、燁輝（2023）及大成鋼（2027）等股拉回幅度相對較大。此外，金融股中的開發金（2883）漲幅超過5%表現最為強勢。

第一金投顧表示，外資在期貨空單呈現加碼的偏空操作，加權指數短線恐將轉為震盪整理，不過，型態仍偏多且櫃買指數表現相對強勢下，顯示中小型個股輪漲態勢未變，擇優拉回仍可逢低布局，IC 設計、營建、季報績優股皆可做為留意，惟資金輪動快速，操作上，需要更為靈活並嚴控資金水位。