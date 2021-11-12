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股王矽力盤中股價衝上5,000元 IC族群量價齊揚

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
矽力董事長陳偉。報系資料照
矽力董事長陳偉。報系資料照

台灣股王矽力-KY（6415）今(12)日衝過5,000元關卡，帶動千金股與IC設計族群上揚，IC設計族群成交占比也衝高到三成左右。

矽力-KY盤中曾衝高到5,300元，大漲415元；今日千金股的譜瑞-KY（4966）、力旺（3529）與旭準被納入MSCI指數的成分股，也有益股價攻高，但力旺衝高遇到賣單摜低。

今日IC設計族群中，威盛（2388）、偉詮電（2436）、金麗科（3228）、驊訊（6237）、普誠（6129）、太欣（5302）、亞信（3169）與凱鈺（5468）出現亮燈漲停，聯發科（2454）、聯詠（3034）、尼克森（3317）、類比科（3438）、凌通（4952）、鈺創（5351）、茂達（6138）及佑華（8024）等股。

矽力

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