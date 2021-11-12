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台股再現5,000元級股票！股王矽力盤中飆上5,300元天價

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
矽力董事長陳偉。報系資料照
矽力董事長陳偉。報系資料照

股王矽力-KY（6415）近期股價一路往上推升，今（12）日開高走高，盤中一度衝上5,300元，創下歷史天價，突破5,000元關，是台股繼前股王大立光（3008）之後，再度出現5,000元級的股票。

矽力突破5,000元大關，再刷新歷史天價，同時也帶動部分千金股的表現，10檔千金股中僅力旺（3529）、譜瑞-KY（4966）、富邦媒（8454）下跌，其餘則是上漲，譜瑞雖是開高後翻黑，不過盤中一度拉升至2,020元，則是寫下歷史新高，可惜漲勢不繼，股價翻黑，盤中跌幅逾1%。

千金股今日表現中，以全球小型指數成分股新增股AES-KY的表現最強，盤中攻上漲停1,375元，同樣創下歷史天價；另外，旭隼（6409）也在盤中寫下1,825元新天價；世芯-KY（3661）同樣曾在盤中衝上1,325元，創下新高。

譜瑞 矽力

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