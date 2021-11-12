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3檔千金股入列MSCI全球指數成分股 盤中漲跌不同調

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
MSCI示意圖。路透
MSCI示意圖。路透

MSCI(明晟)今（12）日凌晨公布最新一季度調整，全球標準指數台灣成分股新增3檔，全是千金股，包括第三高價股力旺（3529）、譜瑞-KY（4966）、旭隼（6409），股價表現不同調，力旺開平震盪，盤中一度翻黑，旭隼盤中漲幅逾2%；至於遭剔除的3檔個股中，僅力成（6239）守住紅盤。

MSCI最新季度調整，台股權重二降一升，最新權重將在11月30日收盤生效；「MSCI全球新興市場指數」權重由14.2%下調至14.12%，調降0.08個百分點；「MSCI亞洲除日本指數」權重由16.31%下調至16.16%，調降0.15個百分點；但「MSCI全球市場指數」權重由1.68%上調至1.69%，調升0.01個百分點。

MSCI台灣指數成分股中，新增3檔成分股，刪除3檔，指數成分股將維持87檔，其中有18檔成分股調整在外流通股數，權重調升最多的是新增成分股力旺，權重為0.44%，權重調降最多的成分股則是台積電（2330），調整後的權重為45.01%。

全球標準指數台灣成分股新增力旺、譜瑞-KY、旭隼3檔，剔除群聯（8299）、力成、華新科（2492）3檔，今日股價表現不同調，力旺以2,370元平盤開出，雖一度拉升至2,405元，但賣壓相對沈重，盤中翻黑一度下滑至2,330元，盤中小跌。

譜瑞-KY也是開高盤中翻黑，早盤以1,965元開高，一度拉升至2.020元，近午盤則是翻黑下滑至1,935元，跌幅0.76%；旭隼早盤以1,755元開高，一度拉升至1,825元，也曾翻黑下滑至1,745元，盤中漲幅2.28%。

至於遭剔除的3檔，力成開低一度翻紅拉升至98.4元，盤中力守紅盤；群聯開高後翻黑，以400元上漲開出，盤中跌幅0.88%；華新科則是以155元開低，盤中跌幅0.31%。

另外，全球小型指數成分股新增91APP*-KY、朋程（8255）、AES-KY、晶焱（6411）、群聯、力成、士紙（1903）、台驊投控（2636）、大同（2371）、華新科等10檔，剔除先進光（3362）等43檔，最新一季度調整結果將在11月30日收盤後生效。

華新科 MSCI

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