MSCI台股權重雙降一升 台積電調降最多

台股在這次MSCI調整權重中，MSCI全球新興市場指數權重由14.20%下調至14.12%，調降0.08個百分點；MSCI亞洲除日本指數權重由16.31%下調至16.16%，調降0.15個百分點；MSCI全球市場指數權重由1.68%上調至1.69%，調升0.01個百分點。最新權重將在11月30日收盤生效。

MSCI台灣指數成份股方面，這次成分股新增3檔，刪除3檔，指數成分股將維持87檔，並有18檔成分股調整在外流通股數，這次權重調升最多為新增成分股力旺（3529），其權重為0.44%，權重調降最多的成分股為台積電（2330），調整後的權重為45.01%。

這次MSCI季度調整，以MSCI全球新興市場指數觀察，權重調升最多的國家印度，權重增加0.16%；而權重調降最多的國家為阿根廷，主因阿根廷被從新興市場劃分出至獨立市場。

法人說，全球經濟復甦目前受到疫情變化及供應鏈瓶頸影響，成長漸呈趨緩，加上當前市場聚焦各大經濟體央行縮減購債、升息動向以及居高的通膨，造成近期國際金融市場偏向震盪。然預期未來在供應鏈正常化後，經濟動能與就業發展將有所支撐，通膨也有望回降。

法人觀察台灣景氣對策信號燈連續八個月呈現紅燈，領先及同時指標的變化反映疫情影響已減緩。隨疫苗完整接種率持續提高、管制措施陸續放寬及振興五倍券帶動下，內需消費可望逐漸回溫，而出口部分有望在供應鏈問題緩解後保持亮眼表現，使金融市場有基本面支撐，惟在面臨疫情變化不定及主要經濟體逐步調整寬鬆貨幣政策動向之壓力下，可能增加金融前景的不確定性。