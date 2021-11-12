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宏達電出關股價開高 早盤漲幅收斂、成交量居第三大

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
宏達電今日結束處置交易恢復正常交易，股價以88.1元開出，股價開高後一度拉升至89.8元。圖為產品示意圖。圖/宏達電提供
宏達電今日結束處置交易恢復正常交易，股價以88.1元開出，股價開高後一度拉升至89.8元。圖為產品示意圖。圖/宏達電提供

宏達電（2498）今（12）日結束處置交易恢復正常交易，股價以88.1元開出，上漲5.4元，漲幅6.55%，股價開高後一度拉升至89.8元，企圖挑戰昨日盤中高點，不過在賣壓加重下，漲幅出現收斂，成交量則是居台股第三大，僅次於華航（2610）、長榮航（2618）。

宏達電先前因股價飆漲，遭證交所連續三次警告，加上達當日沖銷標準，被列為處置股，自10月26日起至11月10日(12個營業日)列為處置股票，每5分鐘撮合一次；但因處置期間股價持續大漲，進入第二次處置，處置期間延長至11月11日，撮合時間從每5分鐘拉長到每20分鐘撮合一次。

宏達電搭上元宇宙題材列車，股價不到一個月飆漲143.59%，即使遭證交所列入處置交易，漲勢也未停止，處置期間仍上漲56.03%，今日開高，但盤中仍有賣壓，壓抑股價漲勢，盤中漲幅2.53%。

宏達電 證交所

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