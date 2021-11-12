台股早盤聚焦 法人：MSCI季度調整3檔新增股

費城半導體指數漲1.9%，主要受輝達（Nvidia）上漲帶動，因券商Susquehanna稍早調高輝達的目標價，將有利台股今日開盤，法人表示，今天早盤焦點在MSCI進行半年度調整對個股影響，MSCI全球指數新增111檔成份股，剔除105檔，其中台灣新增三檔為力旺（3529）、譜瑞（4966）、旭隼（6409），另剔除群聯（8299）、力成（6239）、華新科（2492）等三檔。

兆豐投顧董事長李秀利認為，年底之前應該觀察投信、外資的資金動向，投信法人會否因今年來績效突出，在年底轉為守成，外資是否會如去年耶誕節放假效應不明顯，若此，將有利台股年底行情，且以大型股表現為主。

受美股拉回拖累，台股昨天早盤曾大跌156點，隨著部分元宇宙資金出走到IC設計、鋼鐵股等，金融股靠第3季財報亮麗吸引外資、投信買盤回補，加上台積電（2330）跌勢收斂，指數跌點一度收斂至35點以內，不料10月營收高成長、第3季財報獲利佳的貨櫃股，慘遭外資、投信、自營商三大法人同步賣超，拖累指數跌點再度擴至百點以上，終場大跌107點，收在17,452點，且因貨櫃股等當沖擴大，成交量放大至4,047億元，為8月20日以來最大量。

儘管上市櫃公司繳出史上最旺10月營收成績單，但三大法人並未埋單，昨天同步賣超，外資賣超72.09億元，主要賣超聯電（2303）、「面板雙虎」友達（2409）、群創（3481），對連日買超的航空股轉為態度不一，長榮航（2618）轉為賣超，但華航（2610）仍高居買超第一；投信昨天賣超2.62億元，惟買超華邦電（2344）、偉詮電（2436）、晶宏（3141）等個別題材，並將部分資金轉進中信金（2891）、新光金（2888）、國泰金（2882）等金控股；自營商則是賣超5.75億元，合計三大法人賣超80.41億元，但有五檔個股市同步買超，包括南亞（1303）、偉詮電、玉山金（2884）、富采、台表科（6278）。