陽明前三季EPS達32.73元 登航運股EPS王

經歷了九月及十月上半月的回檔，台股終於從一六一六二啟動攻勢，到了十一月九日，加權指數終於來到一七五八一，這一波台股回檔力守在年線之上，而各條均線除了年線外，幾乎都糾結在一七○○○點上下...

2021-11-11 14:00