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陽明前三季EPS達32.73元 登航運股EPS王
陽明海運（2609）公布第三季每股稅後純益達14.88元；累計前三季的每股稅後純益達32.73元，成為國內航運股的EPS獲利王。陽明獲利急速攀升後，明年也會發放股利回饋股東，發放金額陽明還需要跟董事會討論。
陽明第3季稅後純益508.35億元，季增率為47.19%，每股稅後純益為14.88元。
累計前三季的營業毛利1405.82億元，本期淨利達1101億元，稅後盈餘為1098.87億元，去年同期的稅後盈餘僅18.5億元，每股盈餘達32.73元。
長榮海運（2603）累計EPS為30.27元；萬海（2615）前三季每股純益 28.37 元；陽明公布的前三季EPS為32.73元，領先國內所有的航運股。
陽明去年以美國線為營運主力，歐洲線是今年獲利王，美國線居次，亞洲地區則以中東獲利較佳；隨著陽明的獲利的回升，有助於陽明改善財務結構計畫推動，陽明今年底有機會負債比降至50%。
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