航海王重挫台股收跌107.13點 三大法人賣超79.62億
台股今（11）日靠金融股撐盤，航運股則是大跌，貨櫃三雄跌勢沉重，萬海（2615）收跌停，權王台積電（2330）也下跌，大盤指數終場收17,452.52點，下跌107.13點，成交量4,001.26億元；三大法人賣超79.62億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超70.66億元，投信賣超3.2億元，自營商賣超（合計）5.75億元，其中自營商（自行買賣）買超1.84億元，自營商（避險）賣超7.59億元。
台股今日以17,527.18點開低，一度下滑至17,403.48點，貨櫃股跌勢重，長榮（2603）、陽明（2609）、萬海齊挫，不過華航（2610）、長榮航（2618）則是上漲，台積電、鴻海（2317）下跌，元宇宙概念股宏達電（2498）、威盛（2388）、鈺創（5351）走弱，傳產股部分鋼鐵股表現較佳，大盤終場收17,452.52點，跌幅0.61%。
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