航海王重挫台股收跌107.13點 三大法人賣超79.62億

第三季財報進入公告的高峰，在年底行情中回歸最實際的價值投資哲學，不管是超低本益比的價值股，或者獲利超越一個股本的賺錢好手，還是毛利率、營益率跳升的黑馬股，都是下一波行情多頭聚焦的指標。

2021-11-11 14:30