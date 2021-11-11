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亞系外資看好股后信驊四大優勢 目標價喊上3,000元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

股后信驊（5274）在10月29日盤中一度衝達2,935元歷史天價，距3,000元大關不遠，10月營收創新高，法人看好今年營收年增15~20%，亞系外資最新報告看好股后的四大優勢，重申買進評等，目標價則是大幅上調，由2,350元調高至3,000元；信驊今（11）日開低走高，盤中漲幅3.35%。

伺服器管理晶片廠信驊10月營收3.55億元，月增16.25%，年增88.61%，創單月歷史新高，累計前十月營收29.62億元，年增15.94%，已接近去年全年營收30.63億元，法人預估，第4季營收可望季增10%，全年營收將可成長15～20%。

亞系外資表示，看好信驊BMC(伺服器遠端管理晶片)領域長線成長，由於部分出貨將落在第4季，預估第4季出貨季增5%，營收季增10%；另外，受惠CSP(雲服務提供商)強勁的資本支出計畫，預估信驊2021～2023年營收年複合年成長率31%。

亞系外資認為，信驊具有四大優勢，包括在雲端服務業具有高市占率；受惠英特爾Eagle Stream CPU的推動，第2季價格上漲5~10%，預估明年第2季起將開始加快採用率；未來兩年，升級版BMC AST 2700的設計優勢將帶動ASP上漲；另外，全球擴建雲數據中心，推升雲服務器資本支出，信驊也將受惠。

亞系外資預估信驊2022年、2023年每股純益可超過60元，重申買進評等，目標價則是調高至3,000元；信驊今日以2,675元開低，一度下滑至2,630元，其後翻紅拉升至2,785元，盤中漲幅2.42%。

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