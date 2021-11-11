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電子權值股領跌 台股早盤跌逾百點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

美股開低走低，四大指數收盤全數下跌，今（11）日台股開盤下跌32點，開在17,527點，早盤在台積電（2330）跌10元、聯發科（2454）及聯電（2303）也跌逾1%下，指數跌逾百點，回測5日均線。

在美股方面，受到美中兩國物價指數均大幅高於預期影響，市場的不安情緒由亞洲股市蔓延至美股，並推升美債殖利率大幅反彈，拖累近期領頭大漲的科技股與半導體族群短線拉回，壓抑四大指數全面收低。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌240點，或0.66%，收在36079點；標普500指數下跌38.5點，或0.82%，收在4646.71點；Nasdaq指數下跌263.8點，或1.66%，收在15622.7點；費半指數下跌107點，或2.82%，收在3693.02點。

展望後市，統一投顧指出，考量外資歸隊，資金行情再起，且台股各期均線多頭排列，技術面趨勢翻多，台股仍有高點可期。雖然今晨美股震盪，但偏多格局未變，建議逢低擇優布局。以科技權值股、新世代概念股、電動車概念股、航運、壽險金控及五倍券內需概念股為主。

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