富邦期貨：各天期均線呈現多頭排列

美國CPI年增率數據上升至6.2%，高於市場預期的上升5.9%，美國通膨數據創下1990年以來新高，顯示美國通膨風險嚴重，加上美國30年期公債標售買盤冷淡，導致美國各天期公債殖利率大幅攀高，美元大漲，VIX指數上揚超過5%，引發美股四大指數全面重挫。

台股上市櫃公司陸續公布10月營收，經濟部預估10月外銷訂單可望年增22.1%至25%，預期企業營收表現仍佳；另外，包括美國聯準會在內等主要央行皆對升息採取謹慎態度，有望在資金面挹注台股；從技術面來看，台股目前各天期均線呈現多頭排列，因此，趨勢上仍可偏多看待。（富邦期貨/提供）