蘋果供應鏈營收最旺股 出列

經濟日報 / 記者張瀞文／台北即時報導

蘋果新iPhone開賣，配合年底購物旺季邁入出貨高峰，蘋概股族群營收受到關注。從10月營收來看，不少蘋概股表現出色，尤其電子通路、光電及半導體股的10月營收年成長率更是優異。

CMoney統計，以10月單月營收來看，蘋概族群以尚立（3360）的10月營收年成長幅度最大，達71%。台表科及聯詠10月營收年成長幅度也都超過66%，聚鼎、旺宏、南電的營收年增率則都超過四成。

至於今年前十月累計營收的年成長幅度，則以萬潤、聚鼎、聯詠、國巨、台表科等最傑出，比去年同期的成長幅度介於56~90%。

從供應鏈的分布來說，以蘋概股的上游次產業最佳，包括IC通路、印刷電路板（PCB）、IC設計、被動元件、IC代工、封測等，表現都可圈可點，主要受惠於需求強勁且後市持續看多。

在蘋概股指標方面，權王台積電交出漂亮的成績單，10月營收年成長12.8%，今年前十月年增17%。鴻海10月營收雖然低於去年同期，但今年前十月累計營收年增率也有17.5%的佳績。

至於大立光，10月營收月增0.7%，但比去年同期下滑18%，今年前十月累計營收比去年同期減少16.7%。

本月以來，三大法人最愛旺宏、台積電、華通、鴻準、景碩、臻鼎-KY等個股，這些個股的10月營收大多優於去年同期，前十月營收則全都優於去年同期，除了華通及鴻準的年增率為個位數之外，其他都是兩位數。由於營收數字佳，又有法人買超加持，本月以來這些個股都有正報酬。

法人指出，蘋概股等電子股重回主流，可望引領台股持續上攻。康和證券自營部總監廖繼弘指出，就國際環境來看，美國聯準會（Fed）仍維持寬鬆的資金環境，美國經濟數據及企業獲利都不錯。目前除了通貨膨脹之外，沒有重大利空。台股基本面強，到年底前的大環境都有利台股後市。

安聯投信台股團隊表示，現階段半導體晶圓代工仍維持滿載，且部分IC如電源管理IC仍處於缺貨狀態。另外，載板、矽晶圓、晶圓代工等族群也都值得關注。

營收 蘋概股 晶圓代工

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