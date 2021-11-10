單月獲利新高 康和證10月稅後淨利3.2億

康和證(6016)公告10月自結損益，10月稅後淨利新台幣3.20億元，稅後每股盈餘0.54元，累計前10月稅後淨利10.67億元，稅後每股盈餘 1.79元，創下康和證成立30多來單月獲利歷史新高，其中自營績效貢獻是獲利創新高主因。

台股10月盤勢震盪較大，但康和證公告累計前10月稅後淨利10.67億元，稅後每股盈餘1.79元，已逼近去年全年獲利水準，去年(109年)稅後淨利10.89億元，稅後每股盈餘1.83元，主因自營操作績效良好，帶動獲利創新高。

康和證公告自結10月營收5.84億元，較去年同期1.60億元，成長265%，累計前10月營收35.17億元，較去年同期25億元，成長40.66%，主要是經紀與自營收入較去年同期增加。

康和證表示，將持續強化公司治理、落實企業社會責任、提升金融資訊科技能力，協助客戶作出最完善的投資理財規劃。近來康和證努力著墨ESG，其中企業社會責任（CSR）報告書不僅取得英國BSI國際認證，最近更甫獲「第14屆TCSA台灣企業永續獎」之永續報告書銀獎殊榮。