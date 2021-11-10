台積電拉尾盤 台股漲18點收17,559點

美股終止連日漲勢，導致亞洲股市今（10）日拉回整理，陸、港、韓股等跌幅逾1%，而台股表現相對亮眼，主要由非電族群帶動，尾盤在大單敲進台積電（2330）、航空雙雄，拉抬指數黑翻紅，終場上漲18點，收在17,559點，成交量達3,503億元。

台股狹幅整理，盤中高低點僅差距86點，盤面上，電子權值轉為休息，但熱門題材股持續走高表現，元宇宙續熱，宏達電（2498）、威盛（2388）續強，而台積電設廠利多也帶動帆宣（6196）等設備股的歡慶，台積電尾盤在買單拉抬下，上漲1元收在612元；在傳產族群方面，資產、紡織、航空等族群則吸引資金目光。

展望後市，統一投顧指出，加權指數歷經8、9、10月的震盪整理，許多績優股跌幅已深，股價築底，投資價值浮現；且多家重量級法說會釋出對第4季正面看法，10月出口訂單突破400億美元，年底作帳行情可期。考量美股頻創新高，外資買超擴大，資金行情再起，且台股各期均線多頭排列，技術面趨勢翻多，台股仍有高點可期，建議擇優布局、偏多操作。以科技權值股、新世代概念股、電動車概念股、航運、壽險金控及五倍券內需概念股為主。