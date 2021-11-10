台股10月營收強勢出擊 挑戰連八個月突破3兆元

聯電（2303）、穩懋（3105）等上市櫃公司10月營收強勢出擊，迄今（10）日中午為止，在約逾1,160家提前公布的公司中，創歷史新高家數已達80家，整體台股營收有機會連續第八個月突破3兆元大關，刷新歷史新紀錄。

台新投顧副總黃文清、第一金投顧協理黃奕銓指出，法人圈對上市櫃公司10月營收展望，原本就持偏向樂觀的態度，主因在於經濟部預估國內10月外銷訂單金額為630億美元至645億美元，年增22.1%至25%下，由於外銷訂單是上市櫃公司營收的領先指標，有利台股整體營收表現外，加上消費電子進入傳統旺季，包括蘋果新機開始拉貨，加上非蘋陣營也將推出機皇應戰，連同伺服器、車用電子等需求，包括晶圓代工、封測、ABF、伺服器等需求持續吃緊中，有利相關供應鏈營收與獲利表現。

而在至今提前公布營收的1,160家上市櫃公司中，創歷史新高的家數已80家，10月營收創歷史新高的家數，有機會再次突破百家。

而在目前10月營收創新高的公司中，包括南亞（1303）、微星（2377）、聯電、欣興（3037）、大成鋼（2027）、力成（6239）、台聚（1304）、群聯（8299）、旺宏（2337）、東和鋼鐵（2006）、南電（8046）、中菲行（5609）、豐興（2015）、京元電子（2449）等逾90家公司，主要集中在晶圓代工、封測、ABF載板、PCB上中下游，以及塑化等原物料、海運相關族群。

此外，在上市櫃公司7月營收中，呈月、年雙增好表現的有廣達（2382）、台塑化（6505）、南亞、台化（1326）、宏碁（2353）、台塑、微星、聯電、臻鼎-KY（4958）、欣興、大成鋼、力成、全家（5903）、致伸（4915）、台聚等逾420家公司，占已公布家數的1/3；當中，年營收最大的是聯上發（2537）的2,525倍，月成長最高的為富宇（4907）的228倍。

根據統計，法人圈針對7月營收創歷史新高的公司中，考慮股價位階、後市展望、獲利成長動能、籌碼變動等多個面向後，三大法人在截至昨日為止的過去五個交易日中，買超逾千張的個股，包括聯電、旺宏、大成鋼、合晶（6182）、泰鼎-KY（4927）、金居（8358）、京元電子、欣興、永崴投控（3712）、光罩（2338）、笙泉（3122）、通嘉（3588）、威鋒電子（6756）、和潤企業（6592）等。