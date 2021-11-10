台積電10月營收將公告 早盤股價相對淡定

台積電（2330）今（10）日收盤後將公布10月營收，不過，連日來卻是消息頻傳，從可望受惠元宇宙商機，到高雄及日本投資設廠，及今年第3季擬配發2.75元現金股利，股價在上周五重返600元，早盤則是開平震盪，股價表現相較前兩個交易日淡定。

台積電宣布將在台灣、日本兩地興建12吋廠投資案，台灣將落腳高雄，日本則是落腳熊本縣，都預訂2022年動工；日本新廠將與日商索尼半導體合資，額度定案70億美元（約新台幣1,960億元），且獲日本政府支持。

根據台積電規劃，日本新廠將以22／28奈米製程切入，高雄新廠則以7／28奈米為主；台積電未公布高雄廠的投資地點與金額，業界估算，因為製程更先進，投資金額將達百億美元。

台積電持續投資新廠，另外，美國商務部公開徵求全球半導體供應鏈意見，根據聯邦公報與相關網站資訊顯示，台積電今年營收將達566億美元（逾新台幣1.5兆元），年增24.4%，將可續創新高，台積電9月營收1,526.85億元，創歷史新高，市場關注10月營收表現。

台積電股價在上周五重新站上600元，昨日盤中一度衝達617元，市值近16兆元，但終場收在611元，今日則是以平盤開出，一度翻紅拉升至612元，盤中則是翻黑至612元，股價相較前兩個交易日淡定。