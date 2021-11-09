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外資買超196億元 華航、長榮航居買超前兩大

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今（9）日收17,541.36點，三大法人全數買超，尤以外資買超196.05億元最高，統計外資買超前十大個股，航空雙雄最受青睞，華航（2610）、長榮航（2618）分居外資買超個股冠亞軍，合計買超92,621張，另外，晶圓代工雙雄也獲外資買超。

台股以17,433.1點開出，一度拉升至17,581.52點，台積電（2330）、聯電（2303）領軍上攻，股王矽力-KY（6415）收紅，大立光（3008）也是上漲，航運股雖然因貨櫃股下跌，類股收跌0.75%，但航空股華航、長榮航強漲，大盤指數開高走高，終場上漲126.06點，漲幅0.72%。

統計三大法人全數買超，合計買超207.74億元，包括外資買超196.05億元，投信買超8億元，自營商買超（合計）3.69億元。

統計外資買超前十大個股依序是華航、長榮航、台積電、聯電、華邦電（2344）、南紡（1440）、元大台灣50（0050）、永光（1711）、旺宏（2337）、玉山金（2884）等；外資買超華航達56,112張，居買超個股冠軍，其次是買超長榮航36,509張。

台積電獲外資買超19,886張，連三買，投信賣超157張，自營商買超847張，合計三大法人買超20,576張，台積電收在611元，上漲9元，漲幅1.49%；聯電也獲外資買超16,993張，連三買，投信買超3,638 張，連二買，自營商買超750張，連四買，合計三大法人買超21,381張。

外資 長榮航

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