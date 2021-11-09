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台股站上17,500點大關 雙雄、航空權證搶出頭

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

台股今（9）日在美股道瓊等四大指數同步再創歷史新高帶動下，指數開高後，震盪盤堅，指數終場大漲126點，收在17,541點；權證市場方面，也爆出逾30億元的近期新大量，晶圓雙雄、航空股爭當行情領頭羊，其中，交投最熱絡的權證，為連結台積電（2330）的台積電元大18購02（043645）。

台股今日跳空開高，受到費城半導體上漲激勵，半導體類股續強，電子權值股中，權王台積電上漲9元、收611元，化工類股表現搶眼，三福化（4755）、中華化（1727）皆衝上漲停，而玻璃陶瓷類股賣壓沉重，為盤面最弱勢族群；分析師表示，今日三大法人聯手買超207億元，外資連四買，技術面，所有均線呈現多頭排列，加上近日美股頻創新高，預期台股仍有高點可期。

權證市場方面，投資人受現貨市場大漲帶動下，以權證試單，整體權證市場量能一舉突破30億元大關、為波段以來新高，成交金額占大盤比重為0.69%，成交金額較前一日放大為32.9億元，為連續第三個交易日放量。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為31.3億元，認售權證成交金額為0.15億元，認購權證成交金額占總成交金額95.3%，認購、認售比值為20.2 倍，顯示市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是，連結台積電的台積電元大18購02，成交金額為1,546萬元；認售排名第一的是，連結元大台灣50正2的T50正2凱基14售03，成交金額為830萬元。

認售權證 台積電

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