電子權值領漲、中小股助攻 台股漲126點收17,541點

亞洲股市漲跌互見，台股今（9）日表現亮眼，由電子權值股領軍上攻，搭配中小型股助攻，帶動指數持續走高，重返17,500關卡，終場上漲126點，收在17,541點，為8月6日以來新高，成交量達3,932億元。

費半指數持續強勢創高，加上AMD大漲帶動台積電（2330）ADR上揚，激勵今日台股漲勢。盤面上，元宇宙題材持續吸引資金目光，宏達電（2498）、威盛（2388）續強，晶圓雙雄走揚，特用化學的永光（1711）、中華化工（1727）漲停，而高價股也同步動起來，股后信驊（5274）漲近4%、股王矽力-KY（6415）漲逾2.5%，表現亮眼。

中小型股也重拾漲勢，由環球晶（6488）、精材（3374）等領軍走揚，帶動櫃買指數重回5日均線上，今日上漲0.98%或2.12點，收在216.93點。

展望後市，野村優質基金經理人陳茹婷指出，由於推升通膨的因子目前已由疫後解封概念，如汽車、機票、酒店、門票等，轉為能源及居住成本，在此情況下，隨著明年春天來臨，冬季燃媒需求減少，現在通膨處於高檔有機會在明年第1季回歸正常，加上預期明年上半年疫情將更為趨緩，可望帶動各產業供給增加，由通膨帶來的短期市場波動，投資人不須過度感到恐慌。

在明年6月縮減購債結束前，雖然波動難免，但股市仍有望反彈創高，建議投資人遇下跌時宜耐心屏息靜候，期待震盪過後的向上榮景，並在利多時進行分批獲利了結。儘管如此，仍建議長期保留看好的部位，布局在未來新景氣循環的多頭行情。