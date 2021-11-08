題材點燃台股多頭 法人看好行情正面有利

台股今天在運輸、鋼鐵等傳產類股帶動之下，指數大漲118點，收在1萬7415.3點，成交值3736億元，距離7月中旬歷史高點1萬8034點只差618點。保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股近期跟隨美股步伐持續走高，展開目前市場期待元宇宙架構下的作夢行情，今天科技股成交比重在運輸類股大漲之下，下降至五成水位，運輸類股則回溫至26.5%，由於目前由題材點燃多頭、帶動成交量與整體投資熱度，對行情屬正面幫助。

葉獻文認為，在FMOC會議之後美元指數出現反彈，新興貨幣相對貶值，然而美國不急著升息，有助延續市場風險偏好，預期短線外資不至於大舉匯出，且近期也見到外資小幅回補台股態勢，替資金面加分。

葉獻文說，儘管近期全球供應鏈隱憂與終端供需失衡，導致全球皆出現通膨疑慮，加上年底企業長短料調整使近期市場震盪幅度加劇，然而，看好年底前電子產業訂單持續滿載，QE退場不確定因素也解除，預期強勁的企業競爭力加上高殖利率加持，台股基本面仍舊強勁，配合科技股回溫帶動的作夢行情開始發酵，有利於台股指數續有表現空間，惟若要見到科技類股強勁彈升帶動指數上揚，電子股成交比重須回穩至7成以上水位為佳。

中國股市方面，保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，受到經濟放緩、政策風險接續影響，預估陸股指數暫時難有好的表現，不過結構性行情仍會繼續，包括即將到來的雙11購物節，可望激勵家電等消費類股漲勢，長期則建議持續關注碳中和背景之下，新能源相關如新能源車、鋰電、太陽能、風電等成長機會。

針對美股走勢，PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，FOMC會議符合預期外，美國財政部也宣布預計未來3個月內減少美債的發行規模，因此，在美債供給量縮小下，未來3個月利率大幅跳升的機會較低，也使市場風險降低，股市表現將視後續獲利成長速度是否跟上貨幣政策速度而定。

葉家榮說，隨著財報行情進入尾聲，這波慶祝行情之後須留意11月下旬起，焦點將轉趨美國債務上限議題，不過整體而言，美國基本面持續復甦，美國製造業及服務業同步回升，目前持續維持在多頭軌道，短期雜音干擾反而提供進場時機，而亞股表現有望跟隨美股步伐，若遇到市場拉回時同樣為逢低布局時點。