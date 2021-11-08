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富邦證提供133檔定期定額標的　供投資人選擇

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

2021年下半年台股回檔修正、震盪幅度擴大，已不若上半年價量齊揚的一片多頭榮景。一般投資人若是擔心市場波動的風險，可以考慮以穩健投入的定期定額方式參與台股市場，長期下來能夠將風險及成本有效攤平，定期定額成為隨時進場的最佳選擇。

富邦證表示，目前提供81檔台股及52檔ETF，共計133檔扣款標的，投資人可依據自己的投資屬性，選擇適合自己的投資類股，每月最低只要1,000元就可以開始投資。

受惠於去年台股大熱，大量散戶投資人湧入證券投資市場。其中又以過往少見的高比率年輕族群最受市場注目。

在台股近期持續下跌、投資人信心下降的情況下，富邦證除了觀察到過去一年來旗下年輕客群大幅增長，衍生小額投資標的的需求，也觀察到投資人在股市冷卻後，追求穩定投資標的的傾向，9月台股市場日均值雖較8月減少17%，然而定期定額成交量卻是逆勢成長5%。

富邦證看到投資人的需求，目前一舉追加46檔定期定額扣款之標的，期望提供小資投資人一個便利且全方位的定期定額投資管道。

定期定額的投資方式是無需考慮進場時間點，讓投資人不論是在指數高檔或是回檔修正時，都可隨時扣款參與台股投資，利用長期穩健投入攤平成本及風險，穩定且逐步累積財富。

再者，富邦證提供低門檻的定期定額扣款金額，每月最低只要1,000元就可以約定扣款，並且每月有三天的扣款日可供選擇，投資人可以依照自身需求，彈性調整自己的定期定額扣款方式。

富邦證本次追加之定期定額扣款標的，遍及金融、半導體、電子零組件、電腦週邊、傳產等產業類股，包含第一金、合庫金、大立光等熱門標的都在追加範圍；而早前相當受到現股當沖追捧之航運股，陽明與萬海，也同樣在富邦這次的追加標的中。

還有未來科技發展主題的富邦未來車、中信關鍵半導體及元大未來關鍵科技等ETF標的，以及跨出台灣市場的元大S&P500、國泰中國A50、中信中國50、元大全球未來通訊及元大全球AI等標的。

本次新增標的後，富邦證將提供高達81檔台股及52檔ETF，共計133檔扣款標的供投資人選擇。期望以完善的產業類股及多元ETF造福投資人，一站式完成所需的投資配置，輕鬆理財、智慧增值自己的未來。

散戶投資人 台股 富邦

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