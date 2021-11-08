航海王聯手鋼鐵人發威 台股漲118點收17,415點

今日盤勢由鋼鐵人與航海王聯手帶動，台股今(8)日收盤上漲118.4點，收盤指數17,415.3點，成交量3,736.47億元；台積電（2330）收盤上漲2元，收盤價602元。

今日台股航運在長榮財報順應帶動下，類股指數開盤不久即上漲超過3.5%，航運類股占成交大盤比重超過三成；下半場改由陽明（2609）領軍，亮燈漲停，加以航空雙雄上漲超過7％，更帶動航運類股指數漲幅逾6%。鋼鐵類股受惠美國基礎建設法案過關而大漲超過4%；受惠旅展效應，雄獅（2731）、王品（2727）等國內觀光及餐飲股也呈現強勢。但也因為航運及鋼鐵類股上檔反壓較重，股價出現震盪而激發大量。

電子股今日成交占大盤比重約五成，聯電（2303）、聯發科（2454）、技嘉（2376）、威盛（2388）及日月光投控（3711）等股走高，但智原（3035）、強茂（2481）、欣興（3037）、漢磊（3707）、南電（8046）、台半（5425）、景碩（3189）、創意（3443）及美琪瑪（4721）等股則出現拉回修正走勢。

第一金投顧表示，加權指數再創波段新高，惟17,500點之上壓力較大，後續端看外資買盤動能變化及美元指數能否止升，才有利指數續攻。不過，在多頭架構之下，操作仍是選股不選市，短線可以留意輝達受惠元宇宙題材強漲，國內相關概念股如微星（2377）、技嘉、華擎（3515）等主機板有機會受到資金青睞，且本益比皆在合理範圍，具備進可攻退可守的優勢，其他則留意 10 月營收、第3季季報的績優股與法人籌碼進出。