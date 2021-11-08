國泰永續高股息ETF 16日除息 規模突破300億元大關

近期結合高股息且電傳金產業皆有布局的國泰永續高股息ETF(00878)廣獲投資人歡迎，據Bloomberg資料顯示，00878基金規模已於11月4日突破300億元大關，持續坐穩台灣規模最大的ESG主題ETF，同時根據台灣集中保管結算所公告，截至11月5日，00878受益人數已達246,561人，不管在規模或受益人數上，00878皆邁入新里程碑。

受美國亮眼企業財報與國內法說會利多刺激，台股在沉寂多時後，出現反彈向上。由於台灣企業獲利基本面良好，近期隨著電子股新題材發酵，科技股有機會維持成長態勢，並帶動資金回流至電子股，加上美股持續震盪走高且經濟數據好轉下，台股有望挑戰前波高點。

法人分析，投資不能只追求高殖利率，否則恐落入賺了股息卻賠了價差的窘境，因此，在挑選配息型ETF時，不僅要選擇配息表現穩健的ETF標的，同時也要參考歷史填息狀況與ETF相關績效表現。以國泰永續高股息ETF為例，前一季年化配息率達6.67%，其所追蹤的MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數，截至10月底，今年以來含息總報酬表現更達17.03%，有機會讓投資人股息、價差兩頭賺。

此外，國泰永續高股息ETF是市面上唯一結合ESG與高股息的ETF，也是國內首創季配息機制的台股ETF，有利投資人或退休族安排現金流量與補充保費規劃，並納入收益平準金機制，不會因投資人大量申購而配息受到稀釋，成立以來每季皆配息，填息率達100%。觀察台灣證券交易所收盤價資料，00878前三次除息皆在一天內就完成填息，而第四次配息因遭遇到國際利空事件導致台股重挫，在股市劇烈震盪下，00878也只花了12天就完成填息。

11月00878將迎來今年第4次配息，上周公告預估配息金額每單位發放0.28元現金股利，並預計於11月11日公布每單位實際配發金額，除息日則訂在11月16日，投資人最晚只要在11月15日前持有或買進，皆可參與這次配息，若想要完整參與00878每季配息，現在即可進場持有布局。

國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑表示，隨著全球疫苗施打率逐漸提升，至少接種一劑的比率已經超過四成，並可觀察到9月全球製造業與服務業採購經理人指數(PMI)出現回升、最新的高盛有效封鎖指數(ELI)也下降至2020年初以來的最低水準，顯示經濟逐步擺脫疫情，隨著各國陸續解封，供應狀況將恢復穩定，明年景氣有望進入主擴張期，台股表現可期。

在景氣逐漸復甦下，各產業將百花齊放，資產配置可挑選電傳金皆有佈局的高股息ETF如00878，除有基本面的加持外，也可望隨著資金輪動而受益，加上在震盪中還有股息作為下檔保護，是進可攻、退可守的投資首選。