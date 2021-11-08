台光電、聯茂10月營收月減 法人中立看後市營運
台光電（2383）、聯茂（6213）等手機相關供應鏈10月營收，二者均較前一月下滑，前者因進入產業淡季，、預估CCL難再持續漲價，後者則是客戶目前還在去化庫存階段，加上手機、消費性電子需求衰退下，同步給予中立的投資評等。
台光電10月營收為35.01億元，月減1.06%、年成長41.42%；分析師表示，主因進入產業淡季，營收連續三個月下滑，但下滑幅度小，預估原因為台光電今年在網通產品打入新客戶，加上伺服器滲透率提升所致，加上本季伺服器缺料有望緩解，使台光電手機應用占比下降，淡旺季波動較過往不明顯。
但因目前台光電仍以手機應用為大宗，在進入產業淡季下，且預估CCL難再持續漲價下，預估全季營收101億元，季減6.1%，每股稅後純益（EPS）約4.7元。
聯茂10月營收為26.78億元，月減5.05%、年成長36.21%，9、10月營收連續兩個月下滑主因為下游PCB客戶於前八月庫存堆積較多，因此，9~10月下游客戶進行庫存調整，另外雖然伺服器、資料中心等網通產品以及車用產品需求仍保持強勁，但預估一般消費性電子需求開始衰退、也是10月營收月減原因。
考量客戶目前還在去化庫存階段，加上手機、消費性電子需求衰退，預估聯茂本季營收84.8億元，季減4.9%，EPS為2.09元。
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