快訊

誰要刺殺伊拉克總理？自爆無人機與中東的「刺客政治」

AZ疫苗效期剩24天…衛福部可拒絕卻收下的原因是？

台光電、聯茂10月營收月減 法人中立看後市營運

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

台光電（2383）、聯茂（6213）等手機相關供應鏈10月營收，二者均較前一月下滑，前者因進入產業淡季，、預估CCL難再持續漲價，後者則是客戶目前還在去化庫存階段，加上手機、消費性電子需求衰退下，同步給予中立的投資評等。

台光電10月營收為35.01億元，月減1.06%、年成長41.42%；分析師表示，主因進入產業淡季，營收連續三個月下滑，但下滑幅度小，預估原因為台光電今年在網通產品打入新客戶，加上伺服器滲透率提升所致，加上本季伺服器缺料有望緩解，使台光電手機應用占比下降，淡旺季波動較過往不明顯。

但因目前台光電仍以手機應用為大宗，在進入產業淡季下，且預估CCL難再持續漲價下，預估全季營收101億元，季減6.1%，每股稅後純益（EPS）約4.7元。

聯茂10月營收為26.78億元，月減5.05%、年成長36.21%，9、10月營收連續兩個月下滑主因為下游PCB客戶於前八月庫存堆積較多，因此，9~10月下游客戶進行庫存調整，另外雖然伺服器、資料中心等網通產品以及車用產品需求仍保持強勁，但預估一般消費性電子需求開始衰退、也是10月營收月減原因。

考量客戶目前還在去化庫存階段，加上手機、消費性電子需求衰退，預估聯茂本季營收84.8億元，季減4.9%，EPS為2.09元。

台光電 營收 手機

延伸閱讀

陸行之：半導體缺料問題公司避重就輕 除車用外已紓解

其陽Q3 EPS 0.27元 11月業績將回溫

今年前10月 大陸對台灣出口增31.7%

穀物植物油領漲 10月世界糧食價格飆至10年新高

相關新聞

台股全球第二強能再撐二個月？黃天牧：要看二點

台股今年以來漲幅逾17％，僅次於美股，高居全球股市第二強。最後兩個月台股是否能續強維持排名到年底？金管會主委黃天牧今（8...

證交所：外資上周買超台股216億元

台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超216.83億元，其中買超群創15.61萬張最多，賣超最多的是長榮的3.37萬...

又見樂透抽籤股！抽中康普增資股有機會賺逾6萬元

康普（4739）現增股申購抽籤今(8)日截止，可承銷數量僅340張，每張差價有機會超過6萬元，再度吸引股民熱烈參與。

大立光10月營收月增、年減 法人對後市維持保守策略

大立光（3008）公告10月營收42.03億元，月增0.74%、年減18.26%，主要因蘋果iPhone 13鏡頭出貨維...

國泰永續高股息ETF 16日除息 規模突破300億元大關

近期結合高股息且電傳金產業皆有布局的國泰永續高股息ETF(00878)廣獲投資人歡迎，據Bloomberg資料顯示，00...

台光電、聯茂10月營收月減 法人中立看後市營運

台光電（2383）、聯茂（6213）等手機相關供應鏈10月營收，二者均較前一月下滑，前者因進入產業淡季，、預估CCL難再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。