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穩懋10月營收亮麗 法人估Q4獲利優於Q3

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

PA大廠穩懋（3105）10月營收23.65億元，月增2.82%，主要受惠手機等傳統旺季帶動，分析師並指出，穩懋第4季折舊費用與上季相當，有利於毛利率表現，獲利展望更勝第3季。

穩懋10月營收23.65億元，月增2.82%，主要係手機相關產品線旺季相關需求釋出所致；展望第4季，分析師表示，雖然9月推出四款iPhone新機中，僅2款高階機種搭載ToF鏡頭，未如法人先前預估全系列搭載，不過，同業競爭狀況則優於法人先前預估，原因在於蘋果要求iPhone相關VCSEL產品線製程持續微縮，量產門檻隨之提高，有助於穩懋維持對iPhone相關VCSEL產品線的相對高滲透率。

此外，穩懋因考量現階段機台安裝進度、而降低今年下半年提列的折舊費用，預估本季折舊費用與上季差距有限，有利於毛利率表現，穩懋本季獲利展望更勝上季。

由於穩懋對iPhone相關VCSEL產品線的滲透率仍維持相對高水準，有利於本季營收表現，旺季效益仍可期，加上2021年業績欠佳的Wi-Fi、infrastructure產品線，2022年營運展望均轉佳，後市展望看好。

穩懋 iPhone 營收

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