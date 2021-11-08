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大立光10月營收月增、年減 法人對後市維持保守策略

經濟日報 / 記者周克威／即時報導
大立光（3008）公告10月營收42.03億元，月增0.74%、年減18.26%。 本報系資料庫
大立光（3008）公告10月營收42.03億元，月增0.74%、年減18.26%。 本報系資料庫

大立光（3008）公告10月營收42.03億元，月增0.74%、年減18.26%，主要因蘋果iPhone 13鏡頭出貨維持在旺季水準，營收維持於高檔，不過，市場法人指出，短期內蘋果偏重運算攝影的趨勢不易改變，iPhone大量採用低規鏡頭將成未來趨勢，由於採用較低規的6P與7P鏡頭，導致價格與毛利率皆不如以往，因營收、獲利受到壓抑，對後市營運維持中立看法。

法人機構表示，展望大立光第4季營運，蘋果iPhone鏡頭模組廠因疫情導致停工，進而影響鏡頭出貨進度，所幸鏡頭模組廠已陸續復工，鏡頭出貨重回常軌，也因此將鏡頭出貨高峰較往常延續，預估本季營收117.5億元，季減1.9%。

因營收主要由iPhone鏡頭所貢獻，鏡頭出貨量下滑將導致營收規模縮小，進而壓抑毛利率表現，預估稅後淨利46.9億元，季減10.7%，每股稅後純益（EPS）35元。

今年蘋果的iPhone 13定價實惠，有利提升iPhone 13今年下半年銷量來到接近9,000萬支的水準，但iPhone靠著運算能力強大的處理器加強運算攝影能力，而非提升鏡頭光學表現優化拍照效果，以至於iPhone的6P、7P鏡頭為低規產品，鏡頭價格與毛利率皆不如以往，壓抑營收、獲利表現，預估大立光全年營收456億元，年減18.3%，稅後淨利182.3億元，年減25.6%，EPS約135.9元。

鏡頭模組 營收 iPhone

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