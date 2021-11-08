航運與鋼鐵股震盪 台股成交量開盤半小時逾千億元
台股今(8)日開盤半小時的成交量超過千億元，航運及鋼鐵股雖衝高卻也出現震盪，投資人仍傾向短線交易。
今日開盤後的半小時，大盤指數上下差距約60 點，但成交量已達千億元，投資人開始心存警戒，短線交易再度盛行，也讓股價震盪幅度加劇。長榮（2603）早盤衝高到120元，漲幅超過4%，但也旋即下滑至114.5元逼近平盤，開盤第一小時的成交量可望超過上周五整天成交量；陽明（2609）及萬海（2615）也同步出現震盪。
鋼鐵類股指數開盤第一小時的漲幅超過4%，個股成交量也暴增，中鋼（2002）開盤約40分鐘的成交量已超過上周五全日成交量；其他如：中鴻（2014）、燁輝（2023）、大成鋼（2027）、彰源（2030）、運錩（2069）及世紀鋼（9958）等股也爆出大量超過上周五的量能。
法人表示，由於航運、鋼鐵及面板等類股先前漲幅大，股價拉回整理後，投資人此時再趁利多搶進，比較傾向短線交易，上下來回沖銷之下，今日量能有可能大幅增加；雖然第3季財報亮麗且年底行情趨漲的機率高，但投資人熱衷短線交易，雖創造量價俱揚卻也讓股價波動劇烈，因此，投資人追價時，宜多加小心。
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