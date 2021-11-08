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台股開盤上漲26點 台積電開平盤

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今(8)日開盤上漲26.49點，開盤指數17,323.39點；台積電（2330）開出平盤600元。圖／本報系資料片
台股今(8)日開盤上漲26.49點，開盤指數17,323.39點；台積電（2330）開出平盤600元。圖／本報系資料片

台股今(8)日開盤上漲26.49點，開盤指數17,323.39點；台積電（2330）開出平盤600元。

上周五(5日)美股四大指數收盤上漲，漲跌幅0.2%~1.1%，其中，費半指數漲幅1.1%最大。

群益投顧說，大盤指數處於3、12日線之上，短期均線偏多格局；惟市場對漲多震盪擔憂未除，短期料持續來回震盪走勢。

群益投顧表示，10月中下旬後，台股緩步攀高，估受到美股強漲與熱錢移出新興市場的多空牽制影響，亦受市場對股市高檔的擔憂牽制。短期美股若在此前市場持續擔憂高檔風險下出現震盪，台股則有相對基期偏低挹注，但美股短線若續飆漲，越漲市場將續對漲多震盪的擔憂越增，續牽制台股跟進力度。

群益投顧說，預期盤勢短期持續多空互相牽制的來回震盪走勢，理論上，中小股具題材性較有表現空間，但漲多題材股輪動加速，具題材挹注低基期補漲股相對獲青睞。

台股 美股 群益

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