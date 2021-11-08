風險因素逐步去化 台股作夢行情啟動

安聯投信台股團隊表示，近期台股走勢相對平穩，就產業狀況，有以下三大觀察：首先，風險因素逐步去化，重要企業法說大多釋出正向預期，降低市場疑慮與雜音；再者，部分訂單雖出現下修、但幅度有限，部分庫存水準第三季下滑；第三，科技族首選技術升級、2022年獲利具成長性的標的。

就基本面及盤面結構來看，安聯投信台股團隊表示，全球經濟緩增長、但仍在擴張階段而非衰退。另外，就原物料價格走勢，從相關訊息來看應為暫時性通膨，但對於後市通膨預期則仍待觀察。

就題材面，安聯投信台股團隊表示，隨著元宇宙、低軌道等題材相繼被拋出，今年底、明年初作夢行情啟動，不過考量在各個次產業，以及上下游的差異化拉大的情況下，選股為上，不受大盤影響、主動選股仍是較佳的應對策略。

安聯投信台股團隊表示，目前來看，載板族群之前受到中國限電影響有限。至於 PCB 以及 CCL，須關注第四季之後限電是否持續。現階段半導體晶圓代工仍維持滿載，且部分 IC 仍處於缺貨狀況，像是電源管理 IC。

安聯投信台股團隊也指出，部分 IC 及供應鏈仍維持吃緊的狀況，甚至有機會延續到 2022 年。回到投資主軸，投資應聚焦 2022 年展望明確的成長股，選股不選市，關注產業包含載板、矽晶圓﹑晶圓代工、高速傳輸趨勢，以及汽車電子等。

在後續觀察指標上，安聯投信台股團隊表示，美國聯準會升息時程、終端電子產品需求，以及各國疫情變化等，仍需要持續關注。