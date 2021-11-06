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財報行情近尾聲 永豐投顧：等待月底買點浮現

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

永豐投顧說，目前美股仍處於財報行情及Fed鴿派升息言論樂觀氣氛中，只是在財報過後，11月下旬起市場焦點將轉向關注拜登政府預算案及12月初美國債務上限又將到期的議題，預期屆時美股氣氛隨政治風向而定，此波空手投資人可靜待11月底、12月初的低點浮現。

台股累積一周以來的大盤指數上漲309.49點，漲幅1.82％；櫃買指數因上半周外資及投信皆站在賣方，故表現較加權指數弱勢，一周以來上漲0.69％。

美國重量級財報目前僅剩11/10英飛凌、11/18 NVIDIA及11/19應用材料，台股第3季財報揭露截止日則在11/15，下周重量級法說會則為11/10力旺及11/12鴻海，上市櫃10月營收將在11/10公布完畢，個股點火行情將逐漸告一段落。

永豐投顧表示，這波美股上漲，台股其實是弱勢表現，在11/5之前，10/26～11/4以來的八個交易日台股都在萬七附近沈潛，實則是外資意興闌珊，投信也逢高減碼，所幸，勞退基金運用局日公告，480億元委外代操基金最快於年底進場，投資標的鎖定有編製社會責任報告書（CSR）上市櫃公司共有544家公司，故投資人不妨趁月底美債上限議題再次上演，股市走低之際，尋找具備CSR且股價位置相對低階的藍籌股佈局。

台股 財報

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