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1-9月證券商受託買賣外國有價證券 成交金額年增17.9%

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

主計總處發布國情統計，依證券商業同業公會資料顯示，今年9月底複委託開戶數284.7萬戶，較去年同月底增37.2%（或77.2萬戶），今年1~9月成交金額為3.35兆元，較上年同月底增17.9%、0.51兆元。

主計總處指出，證券商受託買賣外國有價證券（簡稱複委託）是指國內投資人委託國內證券商由其海外合作證券商下單至外國交易市場。

依投資人類別觀察，今年1~9月專業機構投資人成交金額1兆8,352億元，較去年同期增5.2%，惟占比縮減至54.8%，減少6.6個百分點；專業投資人（含法人及自然人）成交金額5,062億元，占15.1%，較去年同期增5.4%；非專業投資人（含法人及自然人）成交金額為1兆2億元，較上年同期增63.0%，占比大幅提升至 29.9%，增加8.3個百分點；而去年底首獲准辦理複委託業務的高資產客戶，累計至9月底僅49戶，成交金額49億元。

依交易地區觀察，今年1~9月成交金額以美國最高，達2兆5,543億元，占76.3%，較去年同期增25.8%；其次為香港地區3,915億元，占11.7%，年減10.6%；其他地區合計為4,006億元，占12.0%，年增8.4%。

證券商

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