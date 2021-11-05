MSCI季度調整下周公布 法人看好力旺、譜瑞入選

MSCI季度調整預計台北時間11月12日凌晨公布結果，11月30日尾盤生效；統一投顧根據今年第三季度台股表現、個股的自由流通率(Free Floating)與市值排名的變動等因素評估後認為，台股權重將小幅調降，力旺（3529）、譜瑞-KY（4966）納入MSCI成分股的機會高。

統一投顧指出，根據MSCI已公布截至9月30日的權重變化，受當沖降稅政策搖擺不定及9月下旬中國限電影響，台股第三季呈現高檔劇烈震盪，但台灣權重截至9/30仍略為上升至14.71%；今年10月以來MSCI台灣指數表現位於新興市場中段，略遜於MSCI中國指數，考量MSCI指數持續增加中國的權重趨勢不變，研判台股權重將小幅調降。

在成分股的調整上，統一投顧分析，回顧今年第三季個股的表現，市場排名居前100名，自由流通比率高，且尚未納入MSCI成分股的個股包括力旺、譜瑞-KY、旭隼（6409）、中美晶（5483）、景碩（3189）、元太（8069）、AES-KY、華航（2610）、長榮航（2618）等。

統一投顧認為，考量外資持股及自由流通比率、市值變化及落後成分股抽換，且市值排名跳升至53名及64名，估計力旺、譜瑞-KY在這次MSCI季度調整中入選成分股的機會大；但華新科（2492）、力成（6239）市值排名落後，需提防遭移除的風險。