預期價格觸底時間提早 美系外資調高面板雙虎目標價

面板股受到電視面板報價下跌的影響，股價由高點滑落整理，近期則是因財報效應及股價位階低，再度吸引市場關注，美系外資也改變先前對面板的保守看法，認為電視面板報價觸底時間將比預期早，雙雙調高面板雙虎友達、群創的評等及目標價，同步調高至加碼，目標價分別上調至25.5元、21.5元。

美系外資表示，電視面板價格下滑以來，在11月出現有意義的減速，在電視品牌廠態度轉變下，預期將可在今年第4季末，或明年第1季初觸底，較原先預期的觸底時間提早。

美系外資改變對面板股的保守看法，同步喊加碼面板雙虎，將友達評等由中立調高至加碼，目標價由21元調高至25.5元；群創也是同步獲得調高，評等由原先的中立調高至加碼，目標價由17.5元調高至21.5元。

面板股近期股價升溫，主要是受惠於財報效應及股價經過一段時間的整理，位階相對較低，群創由14.85元反彈走升，今日開高，盤中一度拉升至18.1元，盤中漲幅逾6%，股價走勢強勁，外資、投信齊買，外資已連三買，投信更是持續買超，推升股價上漲。

友達由16.25元緩步走高，10月底以來漲勢加大，今日以20.45元開高，一度拉升至20.55元，盤中漲幅4.33%；另外，彩晶則是開始買進庫藏股，盤中漲幅逾6%。