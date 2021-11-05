台股開盤上漲18點 台積電漲11元

台股今(5)日開盤上漲18.3點，開盤指數17,097.63點；台積電（2330）開盤上漲11元，開盤價598元。

周四(4日)美股四大指數收盤漲跌互見，漲跌幅-0.09%~3.5%，其中，費半指數大漲3.5%。富邦期貨表示，Fed 決定於11月啟動縮減購債，鴿派立場符合市場預期，加上美國上周初領失業金人數創疫後新低、高通財測耀眼、元宇宙夯促 Nvidia 噴漲超過 12%，利多消息帶動費城半導體指數勁揚 3.5%，台積電 ADR上漲 3.32%。

群益投顧表示，大盤指數收盤破3日線，多頭有降溫跡象，但短多未改變，暫看技術性修正。本夢比題材股、低基期價值股須維持良性輪動，才利支撐短多續航表現。大盤上檔雖面臨壓力考驗，但在短多架構反轉之前，仍可持續偏多震盪。操作上，族群維持輪動表現，繼續以技術面短多標的，沿短期均線變化順勢因應。