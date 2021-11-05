聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股開盤上漲18點 台積電漲11元
台股今(5)日開盤上漲18.3點，開盤指數17,097.63點；台積電（2330）開盤上漲11元，開盤價598元。
周四(4日)美股四大指數收盤漲跌互見，漲跌幅-0.09%~3.5%，其中，費半指數大漲3.5%。富邦期貨表示，Fed 決定於11月啟動縮減購債，鴿派立場符合市場預期，加上美國上周初領失業金人數創疫後新低、高通財測耀眼、元宇宙夯促 Nvidia 噴漲超過 12%，利多消息帶動費城半導體指數勁揚 3.5%，台積電 ADR上漲 3.32%。
群益投顧表示，大盤指數收盤破3日線，多頭有降溫跡象，但短多未改變，暫看技術性修正。本夢比題材股、低基期價值股須維持良性輪動，才利支撐短多續航表現。大盤上檔雖面臨壓力考驗，但在短多架構反轉之前，仍可持續偏多震盪。操作上，族群維持輪動表現，繼續以技術面短多標的，沿短期均線變化順勢因應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言