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董座及前總座照片遭盜用 元大證券籲投資人提高警覺

經濟日報 / 記者盧宏奇／即時報導

元大證券表示，近期董事長及前任總經理照片遭盜用，以偽稱「本公司業務擴展部」等名義招收學員、散佈不實投資資訊，除已於官網公告提醒投資人留意，並呼籲務必提高警覺，勿輕信來路不明簡訊、LINE好友連結或群組邀請，更不要匯款、交付財物或提供任何個人資訊。

元大證券說，對於任何偽冒行為，必通報警方並採取法律行動予以追訴，投資人如對任何載有該公司名義資訊有疑義，請電洽客服中心查詢求證(電話號碼：02-2718-5886)或撥打165反詐騙專線，以免權益受損。

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