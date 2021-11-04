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南亞科營收寫七個月新低 記憶體股盤中走弱

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

記憶體大廠南亞科（2408）公布10月合併營收寫下近七個月新低，雖然仍在公司預期第4季市況及出貨趨緩的預期中，不過，由於市況走緩最少將延伸至明年第1季，因此，今（4）日台股指數持續上漲，但受此影響，台股記憶體相關個股持續走弱。

受到南亞科單月營收走低、市場預期記憶體行情今年第4季到明年第1季將進入修正期，今日台股指數雖仍持續走弱，但記憶體相關個股表現相對弱勢，包括南亞科、旺宏（2337）、華邦電（2344）、威剛（3260）、十銓（4967）及宇瞻（8271）等股都是下跌表現。

DRAM大廠南亞科昨日公布10月營收72.05億元，是近七個月低點，南亞科先前在法說會上就指出，DRAM市場短期供需不平衡，第4季將步入修正期，因此，市場法人認為，南亞科10月營收表現符合先前公司預期。

南亞科先前也表示，由於目前全球上游記憶體供應商的庫存量都很低，市場還會維持不錯的需求，因此，預期第4季應不會大幅度修正，將落至介於第2季至第3季之間的水準。

市場法人則是認為，雖然業界普遍認為，第4季的記憶體行情不致大幅修正，但隨著傳統旺季已過加上市場變數增多，DRAM產業將步入修正期，且至少要修正在明年第1季，此外，市場法人也表示，中國大陸限電措施，疫情持續影響供應鏈，缺料衝擊較預期嚴重，都使記憶體業後市營運增加變數，也是近期記憶體個股走弱原因。

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