美股創高台股走強主力及散戶回來了！台股融資連增12天

美股近日持續走強，道瓊指數創下歷史新高，也帶動台股盤勢再度由多方掌握，台股集中市場及櫃買市場在本波由低檔開始翻揚時，外資及本土投信買動作並不積極，反而是透過融資市場可以觀察出，台股的主力及散戶回來了，集中及櫃買市場均出現連續12個交易日的融資餘額增加，目前台股籌碼面及技術面有利台股後市。

台股集中市場在10月中旬完成W型態底部之後，指數在10月19日越過月線開始，市場融資水位開始逐日增加，到昨（3）日為止，集中市場的融資餘額已連續增加12個交易日，到昨天為止，集中市場融資水位已來到2623億元，是10月初以來高點。

而櫃買市場融資主力及散戶進場自10月15日起，同樣出現融資餘額連續增加12個交易日，計算至昨（3）日為止，融資水位也上升至701億元，同樣是僅略低於11月1日的702億元，也是8月11日以來的融資水位次高，市場法人認為，美股持續走高，台股融資水位有機會再向上攀升。

華南投顧董事長儲祥生指出，近日台股融資水位上升到近期高檔，顯示融資的主力及散戶確實有歸隊的跡象，對台股市櫃市場來說，目前有美股走強的帶動，再加上融資資金的力拱，台股本波走勢看來確實仍有機會向上攀升。

不過儲祥生也提醒，這一波台股漲勢以元宇宙及電動車相關題材股帶動，但部分個股漲幅都已很大，同樣，以基本面來看，本益比也有過高的疑慮，建議投資人，雖然台股仍有上漲空間，但此時可以留意漲勢仍相對緩的電子股或因原油上漲帶動的塑化股等，操作上才能相對較穩健。