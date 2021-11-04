航空股高飛 5檔航運股居個股成交前十大

航運股聚集人氣，今（4）日占大盤成交比重超過3成，除了貨櫃股之外，航空股高飛，也是人氣焦點，長榮航（2618）、華航（2610）連日來股價上漲，早盤漲幅一度都超過半根停板，華航、長榮航成交量躍升個股成交量前兩大，長榮則是居第三大。

長榮航與合併子公司第3季合併總營收258.14億元，年增40%；合併本期淨利15.16億元；歸屬母公司淨利14.84億元，每股盈餘0.29元；累計長榮航前三季合併總營收696.56億元，年增3%；前三季合併本期淨損5.87億元；歸屬母公司淨損5.7億元，每股虧損0.11元。

第4季為航空貨運旺季，加上客運市場隨著各國開始陸續降級解封也出現商機，法人看好長榮航第4季新貨機加入的挹注，第4季單季獲利可望成為今年最好的一季。

長榮航今日以21.45元開高，一度拉升至22.1元，盤中漲幅逾4%，成交量僅次於華航居第二；華航早盤一度拉升至20.1元，盤中漲幅逾3%，成交量居冠。

航空股高飛，貨櫃股也是上漲攻勢，長榮早盤成交量一度居冠，但遭航空股擠至第三大，盤中漲幅逾2%，陽明（2609）、萬海（2615）也是上漲，這五檔航運股成交量個股前十大。