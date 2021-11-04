快訊

基隆至八堵段「廢台鐵換基捷」惹議 王國材急滅火：10年後再決定

酒店女設局殺富男友 父母與弟涉嫌重大也遭聲押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

航空股高飛 5檔航運股居個股成交前十大

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
全球航空貨運的貨量預估明年還會增長4.9%，長榮航空的飛機在桃園機場停放，一旁堆滿了等候處理的盤櫃。記者鄭超文／攝影
全球航空貨運的貨量預估明年還會增長4.9%，長榮航空的飛機在桃園機場停放，一旁堆滿了等候處理的盤櫃。記者鄭超文／攝影

航運股聚集人氣，今（4）日占大盤成交比重超過3成，除了貨櫃股之外，航空股高飛，也是人氣焦點，長榮航（2618）、華航（2610）連日來股價上漲，早盤漲幅一度都超過半根停板，華航、長榮航成交量躍升個股成交量前兩大，長榮則是居第三大。

長榮航與合併子公司第3季合併總營收258.14億元，年增40%；合併本期淨利15.16億元；歸屬母公司淨利14.84億元，每股盈餘0.29元；累計長榮航前三季合併總營收696.56億元，年增3%；前三季合併本期淨損5.87億元；歸屬母公司淨損5.7億元，每股虧損0.11元。

第4季為航空貨運旺季，加上客運市場隨著各國開始陸續降級解封也出現商機，法人看好長榮航第4季新貨機加入的挹注，第4季單季獲利可望成為今年最好的一季。

長榮航今日以21.45元開高，一度拉升至22.1元，盤中漲幅逾4%，成交量僅次於華航居第二；華航早盤一度拉升至20.1元，盤中漲幅逾3%，成交量居冠。

航空股高飛，貨櫃股也是上漲攻勢，長榮早盤成交量一度居冠，但遭航空股擠至第三大，盤中漲幅逾2%，陽明（2609）、萬海（2615）也是上漲，這五檔航運股成交量個股前十大。

全球前三大旅展之一「倫敦旅展」（WTM）實體展3日落幕，今年台灣館獲旅遊業者及媒體主動接洽的次數較以往大增，中華航空及長榮航空英國分公司也在現場宣布12月恢復倫敦－台北直航班機。 中央社
全球前三大旅展之一「倫敦旅展」（WTM）實體展3日落幕，今年台灣館獲旅遊業者及媒體主動接洽的次數較以往大增，中華航空及長榮航空英國分公司也在現場宣布12月恢復倫敦－台北直航班機。 中央社

長榮航 華航

延伸閱讀

長榮航Q3獲利提昇 單季EPS 0.29元

倫敦旅展爆台灣熱 華航長榮宣布12月重啟直飛

長榮航搶商機 組貨機大軍

長榮分進合擊 戰力強

相關新聞

航空股高飛 5檔航運股居個股成交前十大

航運股聚集人氣，今（4）日占大盤成交比重超過3成，除了貨櫃股之外，航空股高飛，也是人氣焦點，長榮航（2618）、華航（2...

台股可望受美股收漲的激勵 三指標影響股市疊疊樂

美國聯準會決策出爐，美股收高且續創歷史新高，法人對於今(4)日台股走勢表示樂觀看法，但也提醒投資人觀察美債殖利率、美元指...

基因技術精準預防治療 國泰基因免疫革命ETF開募

癌症高居國人十大死因第一名，隨基因技術大幅進展及近年費用降低，採基因檢測找出體內隱藏的致癌基因，這種積極防範健康風險的預...

台股開盤上漲36點 台積電開平盤

台股今(4)日開盤上漲36.12點，開盤指數17,158.28點；台積電（2330）開平盤，開盤價592元。

對沖基金 傳聯手做空台股

近兩個月聯電、力成等半導體股股價表現弱勢，引起市場臆測，昨（3）日民進黨立委邱志偉在立院財委會質詢時，揭露多家國際大型對...

貨櫃三雄領漲 成交量近三成

美聯準會（Fed）利率決策出爐前夕，外資昨（3）日連二買，配合自營商、中實戶等內資穩盤，盤面電子、傳產攻守易位，尤其是貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。